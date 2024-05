¡Qué vivan los novios! Sigrid Bazán y Julio Fabrizio Iparraguirre festejaron su boda a lo grande, así se vio en las imágenes compartidas en redes sociales. La congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú estuvo rodeada de familiares y muchas personalidades destacadas.

Como se recuerda, en julio de 2023, la política había anunciado su compromiso luciendo un lujoso anillo de diamantes en medio de una entrevista con el periodista Nicolás Lúcar. “Sí, sí, sí. Yo estoy comprometida y me casaré”, comentó mientras lucía la joya que le dio su amado.

De acuerdo con las imágenes difundidas por el dominical Contracorriente de Willax se pudo ver algunos momentos de la boda, como el baile de los novios y también a Sigrid bailando con sus amigas.

Trascendió que entre los asistentes no se encontraba ningún otro parlamentario.





¿QUIÉN ES LA PAREJA DE SIGRID BAZÁN?





Luego de haber tenido un largo romance con Gustavo Mohme, hijo del director del diario La República, la congresista Sigrid Bazán volvió a encontrar el amor en el empresario Julio Fabrizio Iparraguirre.

La legisladora inició su relación en 2022 y -a diferencia de su anterior romance- esta vez ha decidido mantenerlo perfil bajo. Ambos se han mostrado juntos en un viaje por Europa.









SIGRID BAZÁN DESEA TENER HIJOS

Sigrid Bazán comentó que le gustaría convertirse en madre en algún momento, pero por ahora prefiere enfocarse en su trabajo. “Me reproduciré, de repente. Sí, soy muy feliz. ¿Quién sabe? No sé si me reproduciré, pero es una posibilidad, lo he pensado mucho”, expresó.

De igual manera, señaló que su pareja apoyará cualquier decisión que tome ella. “No es mi prioridad, porque sé que hay trabajo y muchas cosas que hacer, pero sí es algo que quisiera, si el resto de condiciones lo permite y conversando con mi pareja, quien estaría encantado”, añadió.

