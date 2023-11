La actriz Ximena Díaz empezó a ganarse el cariño del público gracias a su papel de Natalia Rodríguez en “Papá en Apuros”, sin embargo, el único que no estaría nada contento con sus escenas de besos es su pareja, el conocido veterinario Pancho Cavero.

En una reciente entrevista, el también influencer reconoció que le es difícil ver las escenas románticas que su esposa comparte con el actor Juan Carlos Rey de Castro, protagonista de la telenovela de Latina.

“He visto varias novelas estando con Ximena y dije ‘uy, allí viene el chape’… Chape por acá, chape por allá, osea es bravo y ayer por ejemplo que la novela terminó en chape… y yo estaba viendo porque yo la acompaño a ver, pero cuando veo eso me hago el loco, luego digo sí pues, me molesta ”, reveló Pancho Cavero.

Por su parte, Ximena Díaz destacó su profesionalismo, aunque dijo que entiende la actitud de su esposo. “Osea no es lindo ver a tu pareja, por más que sea ficción, besándose con otra persona. Pero bueno ese es el trabajo, es parte de… bueno también hay que aprender a confiar”, comentó la actriz.

Como se sabe, Ximena Díaz y Pancho Cavero son considerados un de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Ellos llevan seis años juntos y tienen dos hijos de 5 y 3 años.





