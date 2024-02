Christian Cueva continúa en el ojo de la tormenta luego que su aún esposa Pamela López lo sacara al fresco e hiciera público sus romances clandestinos con diversas figuras de la farándula como Pamela Franco y Chris Soifer.

En declaraciones para el programa ‘Magaly TV: La Firme’, López contó detalles del amorío que habría tenido el ‘Aladino’ con la hermana de Micheille Soifer en el año 2015.

“Me dijo que efectivamente había salido con ella, que la conoció en Barrunto, que se escribían. Y luego ella va a un depa Airbnb en Miraflores a una reunión y tomaron ahí...”, se lee en un mensaje de la esposa de Cueva.

“Y que luego también fue a la cochera de una concentración. La llevó un tipo repudiable en todo aspecto llamado César Mejía Melly, que en ese entonces era su chofer y alcahuete de todo. Él la llevó en carro al estacionamiento de una concentración para que se vean”, agregó.

Tras ello, Pamela López contó que intentó confrontar a Chris Soifer, pero no tuvo éxito porque ella optó por guardar silencio.

“Recuerdo también haberle escrito a la tipa ésta... pero nunca tuve respuesta. Solo me bloqueó y no me dio cara de decirme nada. Le escribí al ex novio Jeicy y él me contó algunas cosas que encontró en su teléfono de ella”, comentó López.









