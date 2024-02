¿Cambió? Pamela Franco sigue en el ojo de la tormenta tras confesar que mantuvo un romance clandestino con Christian Cueva , quien se encontraba en una relación con Pamela López . Ante ello, la cantante de cumbia no perdió la oportunidad de mandar un contundente mensaje reflexivo a las mujeres que están con hombres con pareja.

La ex de Christian Domínguez no solo confesó que le avergüenza aceptar que mantuvo un amorío con el popular ‘Aladino’, sino que Christian Cueva no la dejaba en paz. “Yo cerraba el vínculo, cambiaba de número y de casa, pero siempre me encontraba. No me dejaba en paz. Mi relación (con Christian Cueva) termina porque ya se estaba desgastando”, dijo.

“Ahora me siento que me he liberado de esta carga que tuve por muchos años”, señaló.

Mensaje final de Pamela Franco dirigido a todas las mujeres que en estos momentos son “las otras” en las relaciones con hombres casados o comprometidos. #MQM pic.twitter.com/jEi9qNQUCw — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) February 12, 2024

Finalmente, Pamela Franco recomendó a las mujeres alejarse si la otra persona con la que salen mantiene una relación. “No trae nada bueno, no tiene buen final, trae sufrimiento para todas las partes. Es mejor decir ‘no’ en su momento, así se evitan tantos problemas, lágrimas y daño”, exclamó.





