Magaly Medina decidió responderle a Paolo Guerrero, quien criticó a la presentadora de televisión por emitir unas imágenes donde se le ve enfrentándose a unos periodistas.

El futbolista recordó el pasado juicio por difamación que enfrentó Medina, lo que, según él, la impediría mencionar su nombre en su programa, según un mandato judicial.

En respuesta, la popular ‘Urraca’ enfatizó que el juicio en cuestión ya había terminado y que ella tiene plena libertad de expresión como periodista.

“Me está diciendo en sus redes sociales que no puedo hablar de él porque tuvimos un juicio y eso es mentira. El juicio que tuvimos caducó, terminó, cumplí me sentencia, es un juicio con sentencia consentida, es un juicio que ya acabó y yo esta noche no me voy a callar nada”, dijo.





Magaly Medina advierte a Paolo Guerrero





La conductora anunció que en su programa de esa noche mostraría todas las imágenes relacionadas con el incidente, para mostrar el “verdadero rostro” de Paolo Guerrero.

“No me gusta la gente que se victimiza cuando sabe muy bien que ha cometido un error tremendo y voy a contar las circunstancias en las que sucedió todo esto”, concluyó Magaly.

Magaly TV: La Firme revela enfrentamiento entre Paolo Guerrero y los reporteros





Paolo Guerrero responde tras altercado con periodistas: “Me faltaron el respeto”





Paolo Guerrero se pronunció a través de sus redes sociales en respuesta a las imágenes difundidas por el programa de espectáculos “Magaly TV: La Firme”, donde se le ve ‘enfrentándose’ a unos reporteros.

En sus declaraciones, Guerrero afirmó que estuvo involucrado en un altercado con un miembro del equipo de “Magaly TV: La Firme” y destacó que, en ningún momento, se perdió el control de la situación, sino que fue objeto de una falta de respeto.

“Me faltaron el respeto ayer, y lo único que quiero decirle a esta señora (Magaly Medina) es que no mande a sus reporteros a faltarme al respeto, porque no lo voy a permitir ni aceptar”, expresó Guerrero en su mensaje.

El futbolista también señaló que el reportero en cuestión se habría burlado de él en su presencia mientras se encontraba en una cafetería.

Paolo Guerrero habría explotado contra reporteros de 'Magaly TV: La Firme'. (Composición)





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.