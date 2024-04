Luego de que Rodrigo González la vinculara sentimentalmente con Julián Zucchi, Natalia Otero salió al frente para defenderse y negar haber tenido un romance con el argentino en el pasado mientras eran integrantes de ‘Parchís’.

La exchica reality no sólo negó que un amorío con el ex de Yiddá Eslava, sino que desmintió a ‘Peluchín’ y dijo que su primera vez no fue con el protagonista de la película ‘Sí mi amor’.









“Para nada. Julián es mi amigo desde que nací, hemos jugado a la mamá y mi papá cuando teníamos 6 años, mi primera vez fue con un amigo de Julián”, explicó la ‘Payasita’ a través de un video publicado en sus redes sociales.

Asimismo, Natalia Otero aseguró que solo tuvo una gran amistad con Zucchi, y que su primera vez en la intimidad fue con otra persona.

“Julián tenía su noviecita y yo tenía mi noviecito Maxi y Maxi fue mi primera vez. No le conozco el banano al amigo y el amigo no me conoce la casita ni la florcita”, dijo la exintegrante de ‘Bienvenida la tarde’.









Natalia Otero critica a Yiddá Eslava

Natalia Otero, amiga de Julián Zucchi, usó su perfil de Instagram para pronunciarse sobre la mediática separación entre el argentino y Yiddá Eslava. La exchica reality no solo defendió a su compatriota, sino que también criticó duramente a la actriz peruana.

Natalia dejó entrever que Yiddá habría manipulado a Julián durante los años de relación que mantuvieron. Además, reveló sentirse “enfurecida” por las acciones que ha tomado la actriz tras separarse del argentino.

“Me agota la señora, me enfurece ver su victimización, años siendo un pollerudo, un bolu** que acataba todo lo que ella quería y decía. Años alejándote de todos tus amigos, de mí entre otros, de tu familia. Pero que manera tan profesional de manipular, ella una maestra, te destruye a nivel nacional, y luego manda carta notarial para que no puedas aclarar nada”, escribió.





