Luego de estar como uno de los invitados sorpresa en el concierto de aniversario del Grupo 5, Ezio Oliva grabó un video para hacer un mea culpa y ofrecer disculpas por la presentación que ofreció el año pasado con la agrupación liderada por Christian Yaipén.

El artista contó que en marzo del 2023 recibió la invitación para cantar la canción ‘Adiós amor’ en el show, sin embargo, su agenda le jugó una mala pasada e hizo un vuelo de 11 horas desde España a Perú y llegó directamente al Estadio San Marcos a cantar sin haber ensayado.

“Acepté sin medir las consecuencias de mi limitado tiempo de preparación. Quiero ser muy honesto, no me aprendí suficiente la canción, no fui un profesional y la verdad es que ustedes y el escenario es lo más sagrado. No hay excusas, si yo sabía que no iba lograr a ensayar, hacer la prueba de sonido, entonces no debí aceptar y les pido mil disculpas”, sostuvo el esposo de Karen Schwarz.









“La recag***, me quedé callado muchas veces”, añadió el cantante antes de contar que este fue el motivo por el que no apareció en el video de aniversario del Grupo 5.

Luego de aprender de este error, Ezio Oliva dijo que siente que la logrado rectificarse en este nuevo concierto y es que esta vez si se preparó e hizo bailar a todo el público que asistió al multitudinario concierto en el Estadio Nacional.





