Niurka Marcos volvió a generar asombro con sus declaraciones respecto a la mexicana Edith González. La cantante y bailarina señaló que la fallecida actriz la maltrató y menosprecio cuando ambas compartieron roles en dos proyectos.

En una entrevista en el programa de televisión mexicano “Sale el sol”, Marcos afirmó que González la trató “feo” durante su participación en la telenovela “Salomé” y en la obra de teatro “Aventurera”.

Al ser consultada sobre los recuerdos que tenía con la fallecida actriz, Niurka dijo: “Muy feos, todos. No te estoy hablando profesionalmente, sino humanamente. Fue una historia horrible de abuso, de maltrato, de grosería de menosprecio, fue muy feo. Horrible”.

En otro momento de la conversación, la bailarina recordó que en una ocasión escuchó a la que fue protagonista de “Doña Bárbara” hablar mal del productor mexicano y su exesposo, Juan Osorio.

“Estaba despotricando de Juan. (Decía) feo, y ella con ese feo. De pronto vino a buscarnos la producción, yo nunca me voy a olvidar de eso porque nunca me ha vuelto a pasar. Salimos las dos y cuando cruzamos las dos la puerta, dijo: ‘Hola amiga, ya a trabajar qué aburrimiento tantas horas esperando’. Yo no lo podía creer”, señaló.

Marcos expresó que no le importa si no le creen y afirmó que otras actrices también han vivido experiencia similares con González. “A otras actrices les pasó igual con la difunta Edith González porque a la difunta no se le podía poner al lado a una mujer bella y talentosa”, sostuvo. “No ha nacido la persona que le quite credibilidad a mi palabra porque yo hablo con la verdad”.

¡Sin pelos en la lengua! ¡Niurka sorprende con declaraciones sobre Edith González al asegurar que la maltrató y menospreció! #PájarosEnElAlambre 🐦 en #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/CJa1CqLTyZ — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) August 18, 2020

