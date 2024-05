La cantante y compositora peruana Nicole Zignago lanzó recientemente su primer álbum titulado ‘escrita’, que cuenta con 11 canciones que representan un viaje personal y artístico donde en cada pista explora las complejidades de ciertas experiencias humanas como el enamoramiento, el desamor y la transición a la vida adulta.

Como parte de este lanzamiento, Nicole empieza su gira en Perú en el mes de julio en las ciudades de: Lima, el jueves 11 en Centro de Convenciones Barranco; Arequipa, el viernes 12 en Selina; y Trujillo, el sábado 13 en Alianza Francesa. Sin duda, la visita de la artista será motivo de reencuentro con sus miles de seguidores peruanos.

Con una primera nominación a los Latin Grammy, en 2022, más de 150 millones de reproducciones de su música en plataformas digitales, y su destacada presencia como Highlight Equal Andes de Spotify Colombia del mes de mayo, Nicole Zignago continúa consolidándose como una artista de gran capacidad narrativa, y con su álbum debut, seguirá perfilándose como una de las voces más importantes en la escena actual del pop.

Cabe recordar que Nicole ha escrito “1,2,3″ (Sofía Reyes ft Jason Derulo y DeLaGhetto), “Taxi” (Mariah ft. Guaynaa), “Balada para perrear” de Las Villa, entre otras, y tiene colaboraciones con diversos artistas internacionales como “La Ola” con Marco Mares, “Miento” con Leonel García, “Mirar atrás” con el español Vic Mirallas y, la más reciente, “Mimos” con Camilo, que en su primer mes alcanzó 6.5 millones de reproducciones en Spotify y YouTube y logró entrar al Top Viral Global de Spotify.

“Escribo para mirarme en papel porque en el espejo se me complica y me veo borrosa. escribo porque es una foto exacta de mi alma y quiero regirme por ella siempre. escribo para escucharme en canciones y viajar por donde me lleven”, dijo la artista.





