Nicole Zignago sale al escenario. Lleva puesta una chompa rosa y el cabello suelto. Camina delicada y sonriente, hasta parece nerviosa. Se sienta frente a las 50 personas que la observan entrar al escenario y gritan de la emoción al verla en vivo. Un show único, por primera vez en el Perú. Comienza a cantar la primera canción. Emociona. Cantan con ella. Empieza la segunda melodía, se suelta, entra en confianza y se emociona hasta las lágrimas.

Así se vivió uno de los íntimos conciertos de Nicole, cantante peruana que empezó en pandemia y que agotó las entradas en dos fechas seguidas en menos de un minuto. Recién en 2023 siente, de a pocos, su vertiginoso crecimiento y espera que esta buena racha continúe con el primer álbum que publicará en 2024. Si bien creció en otro país, todo su esfuerzo se lo dedica al Perú; por eso mismo, eligió a sus fans peruanos para esta presentación que marca otro comienzo en su ascenso musical.

¿Qué te motivó a hacer este concierto con tus fans peruanos?

Estoy tomando esta venida a Perú un poquito como mi regreso. Comencé a sacar música en pandemia y comenzar la carrera en ese momento fue raro, porque no me permitió tener contacto con la gente. Ya tenía muchas ganas y ansias de reencontrarme con la gente que me venía siguiendo, pero tampoco quería venir con un show con bombos y platillos ni hacer un show grande, porque quiero hacer eso para el lanzamiento de mi disco el próximo año. Quería venir para adelantarles un poquito de lo que se viene y hacer una reunión chiquita, ni siquiera lo llamé concierto, dije “tengamos este encuentro para conversar” y por eso mismo quería hacerlo íntimo. Perú es el primer país que me escuchó cantar, y también cuando hacía shows aquí en La Estación de Barranco y todavía no había sacado mis canciones, por eso estoy infinitamente agradecida.

El segundo día del concierto las entradas se acabaron en un minuto. ¿Te has dado cuenta de lo influyente que eres?

Me he ido dando cuenta, creo que es muy loco, porque al no vivir acá y al estar detrás de una pantalla es como raro darte cuenta de ese tipo de cosas y de los números. Por eso siento que es tan importante regresar, materializarlo, creo que no soy consciente que tanta cantidad de personas en un minuto dijeron ‘quiero ir a verte’. Creo que poco a poco me estoy dando un poco más de cuenta de lo bonito que es poder ver cómo el grupo va creciendo y me da mucha felicidad.

(Foto: Javier Zapata)

¿Más allá de Lima cuánto has crecido?

Me escriben mucho de Cusco, Arequipa, Chiclayo, Puno, Huancayo. Y del extranjero, México es superfuerte, he tenido la posibilidad de trabajar con gente que admiro mucho, con Sofía Reyes y Marco Mares, con Leonel García de Sin Bandera que me invitó a cantar con él en su disco. Siento que por México hay bastante gente que me escucha, en Colombia, en España, pero siempre es importante recordar que es más gente la que no te conoce que la que te conoce y hay que seguir trabajando.

Vas a sacar tu primer álbum el próximo año y sé que no quieres dar muchos detalles, pero al menos una pequeña pista o algo.

Lo voy a describir con un emoji que he estado utilizando mucho, es la carita feliz, pero con una lagrimita, porque siento que todo este disco y mi mood en general es nostálgico. Soy una persona muy nostálgica y se nota en mis canciones, siento que es mi emoción favorita, escribir canciones tristes y hay mucha gente que conecta con eso, y siento que este disco es muy nostálgico; es muy para gritarlo a voz desenfrenada y también hay canciones felices, y de amor, pero sí siento que todo el disco es como carita feliz, pero con la lagrimita llorando.

¿Cuál es tu proceso creativo a la hora de hacer un álbum?, ¿cómo sabes cuándo es que la canción ya está lista?

Siempre es tan distinto el proceso. Tengo una canción que se llama “Preguntas”, que fue mi primer sencillo, que la escribí en 30 minutos, pero hay otras canciones que me he demorado y que van a salir en el disco, que las tengo listas desde 2017. Al final del día, cada canción tiene como su tiempo de vida y su tiempo de creación y su proceso, y siento que es superimportante respetar ese proceso, porque la canción lo pide. Al final del día, soy solamente como un canal para que existan; mi papá (Gian Marco) siempre me decía que las canciones están ahí, ya existen, y que al conectarme conmigo y con mi creatividad la canción llega a mí, conecto con la que me toca y nace la canción.

¿Eres muy perfeccionista?

Es un pequeño gran problema que tengo, pero trabajo con un productor que se llama Juan Ariza que es la mitad de mi otro cerebro y amigo, y él me ayuda mucho a controlar ese perfeccionismo del cual padezco. Sí, soy un poco perfeccionista como buena capricornio.

¿Te ves haciendo música para siempre? ¿Una Nicole de 70 años sacando otro nuevo álbum?

Yo quiero estar parada en un escenario cantando mis canciones hasta que me dé la voz y el cuerpo, ese es el plan.

¿Cuál es tu canción favorita? Quizás pueda ser una que no haya salido aún...

Siento que ahorita hay una que está en el disco y todavía no sale, pero la he cantado en los shows, ahora en la gira y que la voy a cantar, que se llama “Mimos”. Es una canción de 2019, que no solo es superimportante para mí, pero siento que refleja muy bien el sentimiento del disco, es una canción superpersonal, es de desamor perfecta para ti y siento que les va a gustar mucho.





AUTOFICHA

Nicole Zignago nació en el Perú, el 27 de diciembre de 1995, pero la mayor parte de su vida la pasó en Estados Unidos, fue allí donde estudió y se graduó en Berklee College Of Music, la universidad privada de música más grande del mundo ubicada en Boston.

En Berklee consiguió firmar un contrato con el sello discográfico Warner Music México. Comenzó su carrera en 2011 subiendo videos en YouTube. En 2022 lanzó su primer EP, Así me siento hoy , y fue nominada a los Grammy Latinos 2022 en la categoría de Nueva Artista.

, y fue nominada a los Grammy Latinos 2022 en la categoría de Nueva Artista. Estará de gira en febrero, le abrirá a la artista canadiense Jay Pizacs, en Estados Unidos y México. Precisamente, este año fue a una gira con Jesse & Joy en EE.UU. “Es muy loco, ha sido muy loco, los últimos dos o tres años y dónde me ha llevado la vida y esta carrera tan hermosa”, dice.





