En una reciente entrevista, Nicola Porcella habló sobre su crecimiento profesional en México, donde alcanzó gran popularidad luego de haber quedado en segundo lugar en el reality ‘La Casa de Los Famosos’.

El modelo reflexionó sobre sus errores pasados, atribuyéndolos a su rápido ascenso a la fama tras haber participado en el programa ‘Esto Es Guerra’.

“Entré a la televisión muy joven. Te sientes intocable, inalcanzable, que eres el número uno y que nunca nadie te va a sacar de ahí. La fama te ahoga, te abruma y más cuando tienes malas compañías (...) Pasaba algo y me decían, ‘tú eres Nicola Porcella, no pasa nada y te la vas creyendo”, dijo en el programa ‘Estás En Todas’.

Además, Nicola que dijo que, de no haber pasado lo que pasó, todavía seguiría en el reality peruano y no viviendo sus sueños en México.

“Agradezco a todos lo que me hicieron pasar, lo que tengo que pasar, porque si no, no estaría acá (en México), estaría en ‘Esto es guerra’. Estaría en ‘Esto es guerra’ y no estaría viviendo un sueño que para cualquier persona que trabaja en Latinoamérica, es un sueño”, agregó.