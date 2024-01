Nico Ponce se despidió de ‘El Gran Chef Famosos’ durante la noche de eliminación llevada a cabo hoy, martes 23 de enero. De esta manera, el actor se convirtió en el noveno participante en quedar fuera del reality de cocina.

Aunque pudo dar pelea durante la preparación del Tiradito, lo que lo sacó de competencia fue su Sheperd’s Pie, pues no pudo convencer al jurado.

El actor quedó junto a Mauricio Mesones hasta el final, pero Javier Masías, uno de los jurados, terminó por anunciar su nombre como el participante eliminado.

“He luchado hasta el final. Lo he dado todo con ese platillo. Ya lloré la primera temporada. Esta no voy a llorar. Quiero agradecer a todos por la oportunidad de regresar, por mejorar. Creo que he mejorado y lo he dado todo”, dijo.





