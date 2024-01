Se acerca la emocionante final de ‘El Gran Chef Famosos’, con menos participantes en la contienda. El lado más competitivo de ellos se hará presente en el episodio de hoy. Nico Ponce, el ‘Loco’ Wagner, Mauricio Mesones, Ale Fuller y Milene Vasquez se jugarán todo en una noche de eliminación que jamás olvidarán.

“Ya no habrá otra oportunidad, solo cuatro se salvan y uno no logrará su ansiada revancha, ¿quién abandona la competencia para siempre”, se escucha en el reciente avance del programa, donde se ve a los jurados más estrictos con la degustación de los platos.

¿Qué pasó ayer en ‘El Gran Chef Famosos’?

En el más reciente episodio del reality, Javier Masías regresó a la cocina y recibió una cálida bienvenida de Nico Ponce y Ale Fuller, quienes lo abrazaron con entusiasmo. Ale Fuller comentó con humor: “Tal vez digas que no nos has extrañado, pero sé que en el fondo sí lo has hecho”. Por su parte, Javier Masías respondió con sinceridad, mencionando: “Honestamente, pensé que los extrañaría, pero no tanto. Lo realmente desafiante es ver las mismas caras, es decir, que sigan aquí”.

Ale Fuller reveló una peculiar ventaja al preparar el segundo plato: Pan con chicharrón. La actriz afirmó tener el 50% del trabajo debido a su origen “chinito”, al igual que el chef invitado Felix Yong. Con humor, mencionó: “Felix es el chinito y yo soy la chinita, así que tengo una responsabilidad muy grande, no lo puedo defraudar”.





