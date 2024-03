La ruptura entre Nicki Nicole y Peso Pluma sigue generando reacciones en el ambiente artístico internacional y la cantante urbana rompió su silencio y habló por primera vez sobre el engaño amoroso del que fue víctima.

Como se recuerda, un video del cantante de corridos tumbados caminando de la mano con una influencer estadounidense luego del Super Bowl se hizo viral en las redes sociales, tras ello, la artista anunció el fin de su relación.

Casi un mes después, la intérprete de ‘Una foto’ habló por primera vez y contó por qué se vio obligada a pronunciarse a través de sus redes sociales sobre la infidelidad del artista, una situación que se enteró al igual que sus fans, por un video que se hizo viral.

“Todo fue bastante expuesto y de mi parte también tenía que decir lo que sentía y lo que me pasaba. Me gustó mucho también el hecho de los mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo, mucho cariño que es algo un poco difícil cuando se te mezcla lo privado con la exposición porque sale mucha gente a decir, como que salen a opinar y es difícil y dije: ‘Ok, esto está pasando y siento que está en mí decirlo o no decirlo’”, declaró Nicki.

Asimismo, la estrella juvenil confesó que al igual que Shakira, esta situación le ha servido como fuente de inspiración para la creación de nuevo material musical. “Va de la mano con lo que soy. Yo canto lo que vivo y digo lo que siento y si no fuera así, no estaría siendo yo al 100%”, expresó.





