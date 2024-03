Guty Carrera se convirtió en el más reciente eliminado de ‘La Casa De Los Famosos’, pero no abandonó el programa sin antes arremeter contra Alejandra Baigorria, con quien mantuvo una relación sentimental hace años atrás.

El modelo recordó la vez que la chica reality lo denunció por violencia psicológica y dijo que aquello fue perjudicial para su vida.

“En el 2016, me denunció una ex enamorada, una relación de 6 meses y por supuesto me perjudicó la vida; sin embargo, luego de tres años se decidió cerrar el caso”, dijo.

Guty señaló que todo fue mentira y que todo habría sido parte de una estrategia para seguir sobresaliendo en el medio artístico peruano.

“Yo entiendo que a veces cuando hay personas del medio buscan cierto foco para estar en pantalla, para ser la noticia del día y a veces no les importa llevarse a familias enteras y por supuesto no decir la verdad. Mentir es parte de esta sociedad y yo lamento que sea así. Soy una persona que está acostumbrada a este tipo de situaciones”, finalizó.





