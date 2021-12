El actor Laszlo Kovacs, durante una entrevista para ‘Amor y Fuego’, comentó sobre el desempeño en la actuación de los chicos reality, pues la mayoría participa en ‘La Academia’, un segmento dentro del programa ‘Esto es Guerra’.

“¿Honestamente para ti son puertas o no lo son?”, le pregunta la reportera. A lo que contestó que para él si lo eran.

“Mira honestamente sí, para mí sí lo son. O sea, yo lo poco que he visto no es algo que particularmente me haga vibrar o sentir o emocionarme. Me parece un poquito frío, ¿no? (...) todo es un poco frío, un poco robótico, se necesita como te digo un poquito más de capas”, dijo entre risas.

Agregó que: “cuando uno es joven realmente es como un diamante en bruto, aunque muchos se quedan solamente en bruto, pero si uno trabaja y se pule y lee y se esfuerza y viaja y estudia se puede llegar lejos, claro que sí”.

Finalmente a la pregunta de la reportera que si prefería ver Netflix antes que ‘La Academia’, Kovacs respondió: “la verdad que sí”.

