Néstor Villanueva no la pasa nada bien y es que el cantante de cumbia acaba de ser denunciado por Florcita Polo por desobediencia a la autoridad, acusación que lo vuelve a alejar de sus hijos con la modelo.

El cantante de cumbia cuestionó que no le permitan ver a sus hijos, pese a que cumple con pagar la manutención de los pequeños.

“Jamás fui mal padre, hace mucho tiempo que no veo a mis hijos a pesar de que hay un documento de conciliación donde yo puedo verlos los fines de semana y algunas fechas claves. Estoy al día con la pensión de alimentos. Me han puesto una denuncia donde no puedo acercarme a mis hijos”, dijo Villanueva en una entrevista con Trome.

El artista instó a las autoridades a evaluar su caso ya que esta situación afectaría psicológicamente no sólo a él, sino también a los pequeños.

“Mis hijos me llamaron una vez por videollamada, querían verme, eso pasó en marzo, y me fui volando a verlos. Y ahora me llega esta denuncia porque, creo yo, lo hice público. Aquí hay un daño psicológico tanto para mí y mis hijos, los extraño y pido a las autoridades que puedan ayudar”, añadió el cumbiambero.