En una noche llena de emociones y giros inesperados, ‘El Gran Chef Famosos X2′ dejó boquiabiertos a los espectadores con la eliminación de dos de sus participantes destacados, Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo. Sin embargo, más allá del desenlace de la competencia culinaria, la atención se desvió hacia una revelación sorprendente por parte de la carismática jurado Nelly Rossinelli.

En medio del revuelo causado por la eliminación de los ‘Skándalo’, una sorpresa inesperada captó la atención de la comunidad de los ‘Chefcitos’. Un video, compartido por Luigui Carbajal a través de sus historias de Instagram, se volvió viral, mostrando a los integrantes de la agrupación brindando un espectáculo singular. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la presencia de una joven Nelly Rossinelli entre el público.

Luigui Carbajal agradeció a Nelly Rossinelli por ser fanática de 'Skándalo' (Foto: Instagram)

El video generó especulaciones y sorpresa entre los seguidores del programa, especialmente porque Rossinelli, conocida por su papel como jurado carismática en el reality culinario, aparentemente fue parte del ferviente fandom del grupo juvenil en su época de auge.

Tras ello, en la rueda de prensa sobre la presentación de los nuevos participantes de ‘El Gran Chef Famosos: El Restaurante’, Nelly entre risas, confirmó ser fanática de la agrupación: “Sí, yo soy fanática de la cumbia, hasta ahora me encanta y cuando salió la temática de los grupos ‘tecnocumbieros’ entre los 90 y 2000 a mí me encantaba y uno de los grupos que me gustaba era Skándalo. Yo iba a sus conciertos”.













