El año está a punto de terminar y las rupturas amorosas no dejan de sumarse. Durante esta madrugada, Nataly Parkly anunció su separación del cantante de cumbia Pedro Loli, con quien tenía una relación desde comienzos de 2022. La pareja no habría terminado en buenos términos.

La joven de Tarapoto pidió a sus seguidores que ya no la relacionen con el amigo de Christian Domínguez: “Buenas noches, comunico que he decidido dar por terminada mi relación con Pedro. Por mi bienestar y paz mental pido por favor que cualquier situación o acción concerniente a él, se me deslinde totalmente”, escribió Parkly.

“Desde el más profundo amor que me tengo, la vida es demasiado linda para disfrutarla de la mejor manera, todos merecemos encontrar un amor leal y verdadero”, añadió en el comunicado.

Recordemos que a finales de 2022, el programa ‘Magaly TV La Firme’ presentó el testimonio de María Fernanda Rodríguez, una mujer arequipeña que aseguró que Pedro Loli le escribía a través de las redes sociales, pese a que él mantenía una relación sentimental con Nataly Parkly.

Captura de la historia de Nataly Parkly





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

Ampay de Ale Fuller y Renato Rossini Jr.