El drama romántico Bajo la misma estrella (Fault In Our Stars) y su protagonista, Shailene Woodley, fueron los grandes protagonistas en los premios MTV Movie Awards, que otorgaron a Jennifer López un galardón por su papel en The Boy Next Door.

Bajo la misma estrella se llevó el trofeo a la mejor película del año en la gala de los MTV Movie Awards celebrada en el Teatro Nokia (Los Ángeles, EEUU) y Shailene Woodley recogió el premio a la mejor actuación femenina por su trabajo en dicha cinta.

Shailene Woodley dedicó su trofeo de los MTV Movie Awards a John Green, autor del libro en el que se basa Bajo la misma estrella.

"Este premio pertenece a John. Le dio al mundo una obra maestra preciosa. Me cambió la vida cuando lo leí y ser parte de esta película influyó drásticamente en quien soy hoy día", dijo Shailene Woodley, que también se llevó las estatuillas a la artista más vanguardista y al mejor beso (junto a Ansel Elgort), por una escena de Bajo la misma estrella.

OTRO GRANDES MOMENTOSRobert Downey Jr. hizo que sus colegas de The Avengers se postraran ante él al recibir el premio Generación en la gala de los MTV Movie Awards.

Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo y Jeremy Renner subieron al escenario de los MTV Movie Awards para entregarle el premio a Robert Downey Jr., que lo describió como "el reconocimiento que tanto deseaba".

Todos se arrodillaron mientras Robert Downey Jr. hablaba de sus recuerdos sobre *la primera entrega de los MTV Movie Awards *y sobre su "recuperación" para alcanzar la cima.

"Me dediqué mucho a la fiesta. He despilfarrado, me he resistido y me he arrepentido", afirmó mientras animaba a las personas del auditorio a que "tengan grandes sueños, trabajen duro y no caigan en la cocaína".

Channing Tatum fue distinguido con la mejor actuación de comedia por 22 Jump Street, Zac Efron se llevó el galardón a la mejor aparición con el torso descubierto por Neighbors.

Channing Tatum, que bailó sobre el escenario junto con sus compañeros de reparto de Magic Mike XXL al entregar el galardón a Jennifer López por The Boy Next Door.

Bradley Cooper fue escogido el Mejor actor por su interpretación en El Francotirador (American Sniper), la cinta de Clint Eastwood que narra la vida del soldado Chris Kyle y su experiencia en Irak.

Vin Diesel, actor de la saga Rápidos y Furiosos, le dedicó parte de la canción See You Again, de Wiz Khalifa, a su fallecido compañero Paul Walker, durante la ceremonia de los MTV Movie Awards.

La modelo inglesa Cara Delevingne –o mejor dicho, su mano– protagonizó un divertido momento en los MTV Movie Awards, cuando irrumpió en una toma al tocar el torso desnudo de un modelo.