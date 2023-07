La ruptura de una de las parejas más seguidas en el mundo, Rauw Alejandro y Rosalía ha conmocionado a muchas personas. Incluso, Gerard Piqué y sus amigos de la Kings League reaccionaron ante el comunicado del artista puertorriqueño.

Como se recuerda, después de varios días de rumores sobre la separación y de infidelidades, Rauw Alejandro comunicó por sus redes sociales el fin de su relación con Rosalía.

“Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad, durante espacio que me estoy tomando para asimilar todo eso, han surgido alegaciones públicas erróneas y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viviendo”, explicó el intérprete de ‘Te Felicito’.

Debido a que la ruptura de Rosalía y Rauw causó revuelo mundial, Piqué y sus amigos de la Kings League no fueron ajenos a esta inesperada noticia.

Luego de enterarse del comunicado que envió el puertorriqueño, el exfutbolista se animó a dejar un consejo para la ahora expareja.

“Es mejor que lo mantengan ellos, ellos sabrán y cada uno que lo viva como mejor pueda. Lo más importante es que sean felices a partir de ahora, se cierra una etapa y que sean felices”, expresó Gerard.

“A mí no me gusta que la gente hable. Ya está, ha leído el comunicado. Está bien, pero de ahí a dar opiniones... Lo digo por experiencia propia”, agregó la expareja de Shakira.

