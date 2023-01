Amanda Dudamel, representante de Venezuela en el último certamen del Miss Universo, en donde fue una de las finalistas, generó una ola de comentarios, no precisamente positivos, luego de que se refiriera a la situación que vivió Alessia Rovegno con su vestuario, algo que calificaron muchos como un boicot en contra de la peruana.

En una entrevista para el canal de YouTube de Luis Olavarrieta, la miss Venezuela aseguró que el certamen fue de lo más tranquilo, indicando que todas las participantes se llevaban bien y que no hubo percances internos que soslayaran alguna rivalidad.

“Yo creo que fue una edición bastante amena y bastante tranquila en todo sentido, en ningún momento hubo comentarios de que alguna hablara mal de la otra o que alguna le hiciera daño a otra”, contó.

Sin embargo, lo que causó la respuesta negativa de los usuarios fue que se refiriera al supuesto boicot en contra de Alessia Rovegno, algo sobre lo cual la peruana ha preferido mantener silencio y que, sorpresivamente, Dudamel intentó explicar.

“Hubo una situación que se malinterpretó porque Miss Perú comentó que había tenido problemas con su traje de gala final, pero en realidad fue que a ella se le rompió porque se sentó, pero en redes sociales la historia era que se lo habían roto y que le habían robado los tacones. Entonces, bueno, es parte también de la adrenalina que se vive también esos días y de los drama que se pueden armar con comentarios que se tergiversan un poquito”, comentó Amanda Dudamel.

Esto no cayó bien en los usuarios peruanos, que cuestionaron a la joven por involucrarse en un tema que, a su parecer, no es algo que a ella le corresponda, generando una ola de críticas:

“Esta niña quiere que sigan hablando de ella y así quitar protagonismo a la Miss Universo”, “le corresponde a Alessia aclarar ese tema”, “¿había necesidad?”, “con que diga que le compete a Alessia aclarar lo sucedido era suficiente. Ahora entiendo por qué no ganó”, “qué necesidad contar algo que no le corresponde” y “ella no es quien para aclararlo porque no fue la protagonista del suceso”, fueron algunos de los comentarios.

VIDEO SUGERIDO: