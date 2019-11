El enfrentamiento mediático entre Mirella Paz y Magaly Medina no tiene cuándo acabar. Esta vez, la modelo y exconductora del programa ‘Mujeres al Mando’ usó sus redes sociales para responderle fuerte y claro a la popular ‘Urraca’, luego que esta la tildada de “vulgar” y “sin educación”.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo se refirió a Medina como una persona que solo “siente odio por la vida". “Si usted quiso humillarme, hacerme sentir mal, perdió señora, porque jamás nada ni nadie pasa por encima de mí. Dedíquese a sus ampays, ya que para eso es buena”, dijo Paz.

La modelo continuó condenando los comentarios de Medina, y dijo que una persona que “se dedica a destruir el nombre de los demás” no puede hablar sobre clase ni educación. “He pasado por psicólogos, psiquiatras, para poder superar el bullying que por años cargué, ni usted ni nadie”.

El origen del enfrentamiento surgió luego que Magaly se burlara de la salida de Paz del programa ‘Mujeres al Mando', afirmando que la joven era “un cero a la izquierda” y que solo se encontraba en el espacio para “probar la comida que preparaban”, haciendo alusión a la contextura física de la modelo.

Mirella Paz también aprovechó sus redes sociales para aclarar, una vez más, que su salida no se debió a decisión de terceros, sino a ella misma. “Quiero comentarles que a mí nadie me botó de ningún programa, yo me fui por decisión propia y gracias a Dios tengo salud y vida para emprender nuevos proyectos”, explicó.