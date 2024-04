La modelo y actriz peruana Milett Figueroa ha decidido poner fin a las especulaciones en torno a su relación con el presentador argentino Marcelo Tinelli. En una entrevista exclusiva con el programa de televisión ‘Mande Quien Mande’, Figueroa abordó los rumores de una posible separación con Tinelli, quien es una figura muy conocida en la televisión argentina.

Figueroa fue tajante al asegurar que su relación con Marcelo Tinelli es sólida y que los rumores de una ruptura carecen de fundamento.“No necesitamos estar todo el tiempo juntos para estar bien en una relación”.

Además, la exchica reality explicó que tanto ella como Tinelli han estado enfocados en sus respectivos proyectos profesionales, lo que podría haber generado malentendidos sobre su relación.

Cuando se le preguntó por qué Tinelli no se ha pronunciado públicamente sobre los rumores o ataques hacia ella, Milett explicó que él ya ha aclarado la situación anteriormente. “Él ya aclaró en una nota completa, donde dijo que ‘no entiende por qué están sacando cosas del pasado y que él me ama’. Me da mi lugar; si no, no estaría con él”, señaló la modelo.





Milett Figueroa se refirió sobre la relación con las hijas de Marcelo Tinelli

Milett Figueroa se refirió a su relación con las hijas de Marcelo y destacó que mantiene una buena amistad con ellas, especialmente con Candelaria Tinelli, quien se rumoreaba que la consideraba como una “trepadora”.

“Me llevo superbién con ellas. Con Cande nos hemos reído de todo lo que ha salido”, indicó la modelo, descartando cualquier tipo de enemistad o conflicto con las hijas de Tinelli.

La modelo compartió que ha trabajado junto a las hijas del presentador argentino en el reality ‘Los Tinelli’, con quienes ha compartido momentos especiales. “Hemos pasado diversas cosas juntas, nunca he recibido una mirada mala por parte de ellas ni me he sentido en un ambiente extraño. Siempre han sido amorosas conmigo”, sostuvo.

Finalmente, reveló que el otro mes viaja a Argentina para continuar con sus proyectos profesionales y reencontrarse con Marcelo Tinelli.