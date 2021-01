Milett Figueroa es la nueva Miss Supertalent of The World 2016 y se hizo de la corona este sábado en Corea del Sur. La modelo peruana comparte el cetro con la representante de República Checa.

Figueroa destactó entre las decenas de competidoras provenientes de distintos países del mundo en una competencia donde los jurados no estaban interesados solo en el aspecto físico, sino también en un conjunto de distintas habilidades.

"Hola, mi nombre es Milett Figueroa. Soy actriz pero hoy voy a bailar para ustedes", dijo la representante peruana ante el jurado y pasó a interpretar Yo soy Candela de la cantanta Noelia (tema popularizado en su momento por Thalía.

Jessica Newton —representante de la organización Miss Perú— señaló que la elección de Milett Figueroa responde a que ella "busca ganar la corona":

"De nada me sirve mandar una niña que no puede cantar, que es tímida, que no baila, que no se desplaza bien en la pasarela, y que no tiene la tranquilidad de lucirse frente a un público abierto. Así como todo es un negocio, y hay quienes manejamos distintas plataformas, yo ya les demostré que sé lo que hago. Entonces, si tenemos la oportunidad de ir con una carta como Milett, pues vamos. Yo detesto perder. Y si llevan la banda de Perú, me molesta más".

La transmisión de la gala final inició alrededor de las 05:00 (hora peruana) con un desfile presentación de las concursantes y concluyó hace unos minutos (7:30).