Milett Figueroa rompió en llanto en el programa Sin Peros en la Lengua, en medio de una entrevista en la que confesó sentirse abatida luego de que se difundiera ilegalmente en Internet un video íntimo en el que aparece junto a su ex pareja.

["Milett Figueroa confesó tener depresión tras la difusión de video sexual"]

"Yo no soy una persona de piedra, puedo ser fuerte frente a las cámaras, pero eso no quiere decir que yo no sienta, que llegue a mi casa, cierre la puerta y me ponga a llorar en la almohada", dijo la ex integrante de Esto es Guerra, evidentemente dolida.

Milett Figueroa aseguró que estaba viviendo una etapa de plena tranquilidad, tanto en su vida laboral como familiar. Sin embargo, los últimos acontecimientos revelados en la prensa la sumergieron en una depresión.

"Es una etapa que el ser humano tiene que sentir en algún momento. Yo sé que voy a superar esto, he superado peores cosas…", afirmó, en referencia a la muerte de su padre cuando tenía 10 años.

La cotizada modelo nacional insistió en que fue grabada sin su consentimiento, en respuesta a los dichos de su ex pareja, Alexander Geks, quien asegura todo lo contrario."Es su palabra contra la mía. Él puede decir lo que quiera", aseveró Milett Figueroa.