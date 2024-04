Totalmente afligida e indignada, Wileidy Monsalve, la exnovia de Álvaro Rod, explicó cómo descubrió que el cantante le estaba siendo infiel. La venezolana reveló que decidió hacerle caso a su intuición y finalmente encontró la pieza que expuso la deslealtad del salsero.

Monsalve relató ante las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ lo que sucedió durante una noche inusual, pues le pareció raro que el cantante use un baño del primer piso, cuando lo habitual es que ocupe el que está en la segunda planta del domicilio.

“Él se va a un show y yo me quedo en la casa sola y me fui al baño. Cuando voy a botar el papel al tacho, algo me dice que lo revise. Había solo un papel, pero era muy grande. Entonces lo agarro, le doy la vuelta y encuentro un preservativo usado envuelto en el papel”, detalló.

La impactante revelación no terminó ahí. Monsalve mostró ante las cámaras el comprobante de compra del preservativo que, según afirmó, Álvaro Rod adquirió en una farmacia. Además, dijo que pidió que le entreguen las cámaras de seguridad para buscar más pistas.

Por último, Wileidy entregó a Magaly Medina conversaciones comprometedoras entre Álvaro y otras mujeres, así como audios y detalles fechados que respaldarían sus afirmaciones.





Álvaro Rod se queda EN SHOCK al ser consultado por infidelidades (VIDEO)





El cantante Álvaro Rod se encuentra en el ojo de la tormenta por temas alejados a la música y es que su vida personal se ha visto expuesta luego que su novia Wileidy Monsalve lo acusara de haberle sido infiel en reiteradas ocasiones.

Un equipo de ‘Magaly TV: La Firme’ abordó al cantante de salsa para conocer su versión sobre este nuevo escándalo, pero este evitó en todo momento pronunciarse sobre sus presuntos amoríos con dos bailarinas y una exmiss.

“No tengo nada que hablar de eso, nunca hablo de mi vida privada”, sostuvo el músico frente a cámaras.

Álvaro Rod no podía salir de su asombro al enterarse que su novia había decidido exponer sus infidelidades en el programa de la ‘Urraca’, y es que según la joven venezolana, el músico la engañó con varias mujeres en la casa que ambos compartían.

“Pero, ella no es una persona pública ¿a qué te refieres con esto? Perdóname, pero yo no suelo hablar de mi vida privada”, añadió el músico evidentemente nervioso.





