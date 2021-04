La aún esposa del empresario César Acuña Núñez, Claudia Cruzalegui, acusó a la modelo Millet Figueroa de mantener un romance con el hijo del exalcalde trujillano, y aseguró que tiene documentos que prueban su versión.

"A través de las redes sociales he declarado que el señor Acuña Nuñez me ha sido infiel con la señorita Milett Figueroa. Yo no la conozco pero tengo pruebas irrefutables de que mantenían una relación a mis espaldas", escribió en un comunicado, donde aseguró que ambos viajaron a Miami y México juntos.

La participante de Esto es guerra, quien protagoniza un escándalo luego de que se filtraran unas fotos en las que aparentemente aparece desnuda, fue vinculada por la modelo Fiorella Díaz con el empresario. En ese momento, Díaz aseguró que Figueroa viajó a Punta Cana con dinero de Acuña.

VIOLENCIA DOMÉSTICALas acusaciones no terminan ahí. Cruzalegui también acusó a Acuña de agredirla física y psicológicamente en repetidas ocasiones, "tal como consta en dos denuncias policiales" hechas en las comisarías de Barranco y La Molina.

"He sufrido agresión física y amenazas de muerte por parte del padre de mi única hija", indicó. Pese a esto y a las "constantes infidelidades" de las que fue víctima, Cruzalegui lo perdonó, hasta enterarse de esta nueva relación fuera del matrimonio.