Luego de ganarse el corazón de miles de peruanos con su triunfo en Viña del Mar, Milena Warthon continúa trabajando intensamente para difundir su música y este fin de semana, llegó hasta el Parque Kennedy, en el distrito de Miraflores, para promocionar su próximo concierto. Sin embargo, no salió como esperaba.

La ganadora de la Gaviota de Plata decidió acercarse a su público y repartió volantes para promocionar su show con artistas como Mauricio Mesones, Renata Flores y otros, pero fue retirada del Parque Kennedy.

Tal como se muestran en las imágenes compartidas por la artista juvenil, un sereno de la Municipalidad de Miraflores la interviene para pedirle que se retire del lugar, pues está prohibido entregar afiches en todo el distrito.

“¿En todo Miraflores no puedo repartir volantes? Me tendré que ir a otro distrito. Amigos, me han botado de acá del Parque Kennedy, yo no entiendo, pero nada me detendrá”, se le escucha decir a la cantante evidentemente incómoda.