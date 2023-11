Melissa Paredes y Anthony Aranda volvieron a demostrar que su relación va viento en popa, y este último sábado, la actriz sorprendió al bailarín al organizarle tremenda fiesta por su cumpleaños, celebración que también contó con la presencia de su hija con Rodrigo Cuba.

A través de sus redes sociales, el ‘Activador’ compartió todos los pormenores de su celebración y no dudó en expresar su emoción por el gesto de su pareja y destacó la presencia de su hija en este día especial.

“Mi amorsote me encantó todo. Te amooooo me haces muy feliz, las sonrisas de ustedes son mi felicidad”, escribió el bailarín. En otra publicación, Anthony Aranda no duda en gritar su amor por la actriz y también por su hija. “Las amo” , añadió.

El bailarín también compartió varias instantáneas junto a sus familiares y amigos que estuvieron el agasajo.

“ME ENCANTÓOOO, te luciste mi amorcito, te quedó todo muy lindo 🤍 te amooo y me haces muy feliz @melissapareds🤍 gracias a todos por sus saludos los llevo en el corazón”, escribió el artista evidentemente emocionado.