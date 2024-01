Miguel Arce sufrió un terrible accidente durante su más reciente participación en uno de los juegos del reality ‘Reto 4 elementos’. Después de recibir atención médica, el chico reality compartió cómo se sintió por esta dura experiencia.

En una de las competencias, el modelo peruano sufrió un grave accidente, y es que cayó desde una gran altura. Las imágenes muestran que el participante intentó probar el circuito que estaba por recorrer, sin anticipar que el arnés que llevaba no resistiría su peso.

Ubicado en lo más alto, Miguel Arce prestó atención a las instrucciones del responsable del circuito. Aunque le indicaron balancearse con la cadena, parece que el exintegrante de ‘Combate’ no comprendió la instrucción y simplemente se lanzó.

Momento exacto donde Miguel Arce sufrió accidente (Captura: Unimás)

Confiado en las medidas de seguridad, el actor peruano se lanzó desde una altura de dos metros. Su pierna y espalda fueron las primeras en impactar contra el suelo, el cual no era una plataforma sólida, ya que contenía pequeñas piedras decorativas que lograron amortiguar el golpe.

Sin embargo, al presenciar la escena, la producción llamó de inmediato a los paramédicos. Estos acudieron rápidamente para asistir a Miguel Arce, llevándolo en una camilla y posteriormente trasladándolo al hospital más cercano, con el objetivo de descartar posibles fracturas o contusiones.

Miguel Arce sufrió un aparatoso accidente en reto de un reality en México (Captura: Unimás)

Por fortuna, el chico reality no sufrió una lesión de gravedad: “Me siento destruido. Me duele la espalda, me dolían las costillas. El médico me dijo o descansas y es respetable, o estamos ahí para ayudarte. Yo voy a intentarlo y necesitaba volverme a lanzar”.

Debido al accidente, la producción decidió suspender el reto, obligando a sus compañeros a descender de la plataforma y regresar al sitio donde estaban los demás participantes.





Miguel Arce Sufre Terrible Accidente en 'Reto 4 Elementos'

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

Ronderos de Puno azuzan a más protestas en Lima y el sur. (Video: Facebook)