Michelle Soifer sacó cara por Mario Hart y no dudó en arremeter en contra de Leslie Shaw , quien fue acusada de tener una mala actitud con otros artistas. La cantante tildó de “ridícula” y le recomendó dejar a un lado las críticas hacia otros artistas.

Como se recuerda, la intérprete de ‘Faldita’ ninguneó nuevamente como cantante al esposo de Korina Rivadeneira en una entrevista que ofreció para el canal Flowreando. “Creo que sería una falta de respeto juntarme con una persona que no está a mi nivel, él está en el subsuelo”, fue la ácida respuesta de Leslie Shaw antes de seguir lanzando fuertes adjetivos contra su ex.

Para la artista, Mario Hart no es un cantante peruano destacado por lo que no podría volver a compartir escenario con él. “No es compositor ni productor, no baila, es feo y se viste mal”

Ante ello, Michelle Soifer aseguró que existe talento en la escena musical peruana, pero lo que falta es apoyarlos dándoles una oportunidad mediante colaboraciones.

“No lo sé, ni me enteré (…) hubiese sido lindo con ella, con Malucci, con el artista que esté rompiendo ¿me entiendes? Con el artista que tenga las ganas de hacerlo, o sea no importa. Yo no digo que cante mal, yo no he dicho que no tenga talento, es muy linda, es talentosa, pero no hay que chancar a los otros talentos para nada (…) No tienes que estar menospreciando a los demás para sentirte mejor”, mencionó.

“Tú eres el gran ejemplo de peruana que no apoya a otro peruano (…) Es una ridícula, aparte me da mucha pena, ya no estamos en tiempos para estar haciendo esto (…) Oye mamita, ubícate, más bien ya ve apurándote porque está pasando tu tiempo (…) No entiendo cuál es su afán, todo el tiempo critica, habla mal, ay que aburrido, por eso nadie de acá quiere grabar contigo, nadie, porque tampoco es que sea la Beyoncé cantando”, detalló.

Finalmente, la modeló mandó fuerte misil a Leslie Shaw por los duros ataques que soltó por la industria urbana en el Perú.

