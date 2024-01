Melissa Paredes demostró que no cree en los lutos después de su ruptura amorosa con Anthony Aranda, y se lució feliz en una tarde familiar en la playa junto a su hija donde se lució en un diminuto bikini.

La exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ recurrió a su perfil de Instagram para compartir imágenes gozando su domingo y aprovechó para lucir su esbelta figura con un bikini de infarto que no dejaba nada a la imaginación.

Fiel a su estilo, la ex de Rodrigo Cuba acompañó sus sexys fotografías donde se la ve tomando sol en la playa con una canción de reggaetón, música que muchos creen está dirigida al ‘Activador’.

“Mami, qué linda te ves; qué rico verte otra vez”, “La que puede, puede y la que no, soporta”, “Baby, te me cuidas, de este cul* no te olvidas”, dice algunas de las estrofas de las canciones.









