Melissa Loza se quiebra en vivo: "Han manchado mi honor" [VIDEO]

Melissa Loza , en conversación con Milagros Leiva, dio detalles de los difíciles momentos que vive tras la captura de su novio Juan Diego Álvarez Vigil, quien es acusado de ser microcomercializador de drogas.

La modelo desmintió a su madre y aseguró que no está "secuestrada" tal como dijo en 'Magaly TV La Firme'.

"No estoy secuestrada. He sido muy desprendida materialmente. Siempre he trabajado para mi familia en general. Lo hacía de corazón porque me nacía. No tengo la obligación porque todos son grandes", señala Loza, quien agrega que todo lo ocurrido se desencadenó a raíz que ya no le da dinero a su madre.

Loza precisó que todas estas acusaciones se deben a que ella quiere formar una familia con Álvarez Vigil.

"Ahora que yo quiero formar mi familia, porque tengo derecho, es el ciclo de la vida, empiezan estos ataque. A esta magnitud y esta maldad", asevera mortificada la ex participante de 'Esto es Guerra'.

"Soy fuerte por eso estoy aquí. Pero no con injusticias. Han manchado mi honor, la de mi hija, la de mi novio y la de mi familia", dijo entre lágrimas Loza.

Asimismo, la modelo, notablemente afectada, indicó que su novio nunca le dio drogas.

