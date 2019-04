Melissa Klug se defiende de críticas: "No soy mantenida, he trabajado siempre" [FOTOS]

No se queda callada. Melissa Klug quiere seguir creciendo como empresaria y, para ello, tiene planeado seguir capacitaciones en el extranjero. Según el diario Trome, la ex pareja de Jefferson Farfán dará la vuelta al mundo para asistir a un importante evento de negocios.

El citado medio afirma que Klug viajará hasta China para el 'Canton Fair'. Entre las metas de la empresaria están seguir sumando experiencia para emprender nuevos proyectos.

"Viajo este lunes a la feria, voy para ver qué negocios puedo emprender. Deseo continuar creciendo como empresaria", confirmó Melissa Klug al diario Trome.



También ratificó que no irá en compañía de nadie, respondiendo así a las críticas en redes sobre un supuesto viaje con una nueva pareja. "Sola, estaré allá hasta el 3 de mayo. Voy a extrañar mucho a mis hijos, pero se quedan al cuidado de mi mamá y 'La Chama'", comentó.



Por último, recalcó que no necesita ayuda de terceros para que su vida prospere. "Claro, es que no soy una mantenida, he trabajado siempre", finalizó Klug.



