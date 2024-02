¿Se arrepiente? Mary Moncada sigue dando que hablar, pero esta vez tras arremeter en contra de Christian Domínguez , quien contó su verdad en ‘América Hoy’ ante sus compañeras de conducción, Ethel Pozo y Janet Barboza.

A través de sus redes sociales, la ‘Rubia tentación’ decidió pronunciarse sobre lo que declaró el músico, quien más de una vez sostuvo que cometió un error.

En su cuenta de Instagram, Mary posteó un boomerang de una copa de champagne recién servida, imagen que acompañó con un polémico mensaje dirigido al ex de Pamela Franco.

“Salud por nuestros errores”, se lee en el mensaje de Moncada.





¿Quién es Mary Moncada?

La popular ‘Rubia tentación’, tiene 35 años, es una ciudadana peruana que desde los 19 años ha residido en los Estados Unidos, donde se ha desempeñado como gerente de un banco, según su cuenta de LinkedIn. Su formación incluye un bachillerato en administración y negocios internacionales en la Fairleigh Dickinson University.

Mary Moncada aclaró que no tiene ningún interés en formalizar algún tipo de relación con Domínguez, describiéndolo como un “good time”. Incluso, la joven reconoció explícitamente la existencia de una infidelidad por parte del cantante. Ella dejó claro que, siendo una adulta soltera, considera que sus acciones no causan daño a nadie y se desentendió de la vida privada de Domínguez. “Asumo lo que hago, no le estoy haciendo daño a nadie. De su vida privada no sé nada, nunca he preguntado, ni investigado, ni me ha interesado”, dijo en el programa de la ‘Urraca’.

