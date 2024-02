¿Se echó la culpa? Pamela López se pronunció en sus redes sociales para asegurar que “nunca” conoció de la amistad entre su aún esposo Christian Cueva y Vanessa Pumarica, íntima amiga de Pamela Franco .

Como se recuerda, la madre de los hijos del popular ‘Aladino’ anunció el fin de su matrimonio e insinuó que una persona relacionada con la industria musical irrumpió en su relación con el exseleccionado peruano.

Por ello, mediante su cuenta de Instagram, López publicó una foto tomada, aparentemente, al celular del futbolista, que mostraría un registro de llamada grupal con dos mujeres, con Pamela Franco y su mejor amiga Vanessa Pumarica.

“¿Quién hace llamada grupal a quien no conoce? Deja de mentir”, escribió López sobre la foto publicada. Aunque no especificó el nombre de las personas que aparecen en el registro de llamadas, trascendió después que se trataría de Franco.

Ante ello, la amiga de Pamela Franco se comunicó con ‘América Hoy’ para afirmar que tiene una amistad con Christian Cueva y que saldrá a contar su verdad.

Después de tiempo hermana amiga mujer 🤗te kelo mi Vanessa Pumarica 😘❤️ pic.twitter.com/Dw7TAVZd4Z — Pamela Franco Viera★ (@PameViera164) February 21, 2019

Esto no le habría gustado a Pamela López, quien no dudó en desmentir a Vanessa Pumarica. “Las amigas no se niegan... tuve más de 12 años de relación y nunca te vi en mi casa ni en mi entorno, muchos menos sabía de tu existencia. Incluso, me dijo que no te conocía, ¿por qué razón no te tenía agendada? Cínica”, se lee en la publicación.





¿Qué dijo Vanessa Pumarica?

“No me tenía registrada porque tú no eres mi amiga, mi amigo era él y no tienen nada de malo, tus problemas de celos son tuyos... no tiene nada de malo ser amiga de alguien”, escribió la joven en su Instagram.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO