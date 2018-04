La situación entre Marjorie de Sousa y Julián Gil pasa de mal a peor. El último domingo, las cámaras de la prensa mexicana poncharon al actor llorando luego de que se le impidiera tomarse una foto con su hijo Matías a la salida del Centro de Convivencia.

En medio de las lágrimas, Gil lamentaba que la convivencia con su ex pareja fuera tan dura.

"Es una convivencia inhumana. Han visto que ni puedo tomarme una foto con mi hijo. El Centro de Convivencia hizo un reporte de que el niño no la pasa bien. No la pasa bien él, ni yo porque no es una situación normal", dijo notablemente afectado.

Agregó que no pudo tomarse fotografías con el pequeño en el interior del establecimiento dado que no les permiten ingresar con equipos celulares al mismo, y que no entiende la negativa de tomarse una imagen con su retoño.

DE MOURA EXPLOTA

Fue cuestión de horas para que la actriz le respondiera a su ex pareja, notablemente enojada. En entrevista para el programa 'Un nuevo día', De Sousa no se guardó nada contra Julián Gil.

"De verdad, ya basta. No entiendo para qué haces ese show. ¿Quieres una foto con tu hijo? Me puedes llamar y hacértela cuando quieras. Vives en la esquina de mi casa. Llámame tú. No te has dignado a llamarme una sola vez para saber cómo el niño está", se le escucha decir con la voz entrecortada.

Añadió que hay muchas cosas que ha callado y que son más de 20 las veces en las que su hijo se ha quedado plantado porque su padre no ha podido ir a verlo.

"¿Por qué tantos insultos? ¿Por qué no tienes los pantalones de presentarte y hablar conmigo personalmente? ¿Por qué llamas a las cámaras?", dijo enfáticamente la actriz.