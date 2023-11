María Pía Copello, quien acostumbra a publicar contenido divertido en sus redes sociales, esta vez sorprendió a sus seguidores al compartir el emotivo momento que vivió junto a su hijo mayor, quien es fruto de su matrimonio con el empresario Samuel Dyer Coriat.

La conductora de ‘Mande quien mande’ se quebró hasta las lágrimas al acompañar a su hijo a celebrar su confirmación.

“Hoy mi hijito mayor hizo su confirmación. Un lindo día donde reforzó su fe teniendo como madrina a mi primera ahijadita Micaela Bebin (cómo pasa el tiempo, ¡Dios! ) Me emociona verlo crecer, seguramente las mamis y los papis me entenderán. Subí un story emocionada hoy y muchos padres se identificaron. Sammy está cada día más grande y no es porque sea su madre, pero cada día también está más guapo. ¡Bloqueo a todas las que me digan suegra ah!”, escribió la exanimadora infantil en su publicación.

En otro momento, María Pía explicó por qué no pudo evitar romper en llanto al acompañar a su hijo a este acto litúrgico.

“Esta situación que, al crecer los hijos, uno va viviendo, es súper real. Es emocionante ver cómo se van haciendo más grandes y más independientes, pero también nostálgico porque uno va comprendiendo que debe dejarlos volar y que la vida va avanzando”, explicó la exconductora de ‘Esto es Guerra’.