Leslie Shaw continúa en el ojo de la tormenta tras señalar que ningún artista peruano está a su nivel para poder colaborar con ellos. En medio de la polémica, la cantante vuelve a quedar mal parada luego que un reconocido productor musical la desmintiera públicamente.

Como se sabe, Leslie Shaw señaló recientemente que cobraba 500 dólares la hora solo por estar en un estudio de grabación. Al respecto, el productor Zetto, quien tiene un estudio en Miami y ha trabajado con estrellas como Daddy Yankee, Arcángel, Ozuna y Nicky Jam, entre otros, desmintió esta versión.

“Pero si a mí (Leslie Shaw) me decía que yo la ayude con los estudios aquí, que porque yo tengo mi estudio aquí en Miami. Estuve hace tres o cuatro días atrás en el estudio con Arcángel, ni a Arcángel le pagan (500 dólares la hora) por estar en el estudio”, sostuvo el productor en una entrevista al podcast ‘Flowreando’.









Zetto también expuso a Leslie Shaw y confirmó que lo amenazó con dejar de trabajar con él si colaboraba con otras artistas peruanas, pese a que no le pagaba nada por sus servicios.

“Ella me dijo: ‘si tu algún día trabajas con Micheille Soifer, Mayra Goñi, Flavia Laos. Ese día dejamos de trabajar. (¿Te ha pagado exclusividad para que tenga ese poder?) Jamás, yo de Leslie no he recibido ni un sol por nada”, contó el productor musical favorito de los reggaetoneros.