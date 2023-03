Marco Zunino , reveló en una reciente entrevista que había padecido de cáncer hace cinco años, esto significó una oscura etapa en la vida del artista, quien tuvo que luchar contra la mortífera enfermedad. Por ello, al día de hoy trata de cuidarse lo más que puede utilizando varios productos para la protección de su piel.

Fue durante una entrevista para El Comercio, donde el popular ‘Cosito’ mostró su lado más íntimo y reveló que había padecido de cáncer a la piel, el cual fue diagnosticado hace varios años. “De niño me gustaba destruirme en la playa, el verano significaba insolarme, y antes no nos echaban bloqueador, sino bronceador, terminaba morado porque tengo la piel sensible”.

Zunino se enteró de que tenía esta enfermedad cuando de forma inesperada lo llamaron del consultorio médico “Recuerdo que estaba comiendo con una amiga, cuando me llamaron del consultorio de la doctora que me había extraído el lunar para analizarlo, dijeron que debía ir”.

Eso alertó al actor, quien sintió extrañeza por la repentina llamada y no fue para menos, ya que en el doctor le dijo que tenía cáncer a la piel. “Tuve un melanoma, un cáncer de piel agresivo que fue detectado a tiempo. Tuve mucha suerte“.

Por tal motivo, él aseguró que al día de hoy cuida más su piel. “Ahora me cuido mucho, uso bloqueador todo el tiempo, y me hago chequeos permanentemente”, señaló. No solo eso: la experiencia le llevó a sumarse como embajador de una campaña de prevención de cáncer de piel organizada por la ‘Fundación Peruana de Cáncer’.





¿Cuáles son los futuros proyectos de Marco Zunino?

Durante la entrevista también se le preguntó sobre la posibilidad de regresar al reconocido programa ‘Al Fondo Hay Sitio’, sin embargo, él descartó eso, ya que por el momento se encuentra con otros proyectos y no hay ninguna propuesta formal por parte de la producción de la teleserie.

Asimismo, en abril empezará a participar en las grabaciones de una película titulada “Mistura”, en la que dará vida a Kiko Ledgard. Un proyecto en el que también participan Christian Meier y Bárbara Mori.

“Me estoy preparando para este personaje, estudiando un poco su historia, viendo sus entrevistas. Se vuelve famoso porque irrumpe con un estilo divertido, jovial y revolucionario en una época en que los animadores eran acartonados. Es un bonito proyecto, tengo muchas ganas de hacerlo”, contó.





VIDEO RECOMENDADO