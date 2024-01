Mientras la eliminación de Milett Figueroa del programa ‘Bailando 2023′ continúa desatando reacciones en las redes sociales, Marcelo Tinelli utilizó varios minutos de su reality de baile para pronunciarse sobre el estado de salud de la modelo peruana.

Aunque el presentador argentino lamentó la salida de su pareja del concurso, dejó en claro que la producción de su programa no es condescendiente con nadie y que solo se hará cumplir las reglas de la competencia.

“Milett no sigue en el programa, está lesionada, por eso vino el doctor. Ha sido una decisión médica porque ella quería pasar este ritmo. Lamentablemente, tiene una lesión cervical, un desplazamiento de vértebra bastante importante, también una pequeña fisura en el disco. No podemos hacer nada, nosotros pusimos las reglas, más allá de que esto sea de fuerza mayor. Quien no baila queda eliminado. Hoy estuvo con tratamiento de ozono, se puede parar, pero está con cuello ortopédico”, detalló el presentador.





¿Qué lesión tiene Milett Figueroa?

Hace unos días, Milett Figueroa preocupó a sus fans luego de sufrir una descompensación durante su participación en el programa ‘Bailando 2023′. Horas después, Marcelo Tinelli explicó cuál era su estado de salud.

“Milett tiene un desplazamiento de vértebra. La trató el doctor y me dijo por mensaje que tiene un desplazamiento de vértebra. No sé cómo va a seguir, no sé si va a bailar el próximo ritmo. Ayer le dolía la cervical de los trucos que estuvo haciendo en el ritmo urbano en el que estuvo trabajando”, enfatizó el presentador, descartando así los rumores de embarazo.





