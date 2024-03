Luego de que su amigo íntimo Martín Bossi expusiera sus planes de boda con Milett Figueroa en la televisión argentina, Marcelo Tinelli salió al frente para aclarar cuáles son sus planes a futuro con la modelo peruana.

En declaraciones para América TV Argentina, Tinelli aseguró que no se casará en dos meses como lo aseguró su amigo, y tampoco está pensando en traer más hijos al mundo.

“Yo no dije que quiero ser papá, dije que no estoy cerrado a nada en la vida. No es que me voy a casar, que quiero tener hijos, no, en estos momentos no me voy a casar, no tengo ningún interés por el momento en tener hijos ”, dijo el presentador de ‘Bailando 2023′.

De esta manera, Marcelo Tinelli descartó los rumores de casamiento con Milett Figueroa, al menos por ahora. “No se de donde sacaron todo esto, pero bueno… dejo en claro que las cosas pueden darse, no estoy cerrado a nada en la vida porque lo único que sabemos ciertamente es que te vas a morir, el resto no estoy cerrado a nada”, añadió.





