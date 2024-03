Yiddá Eslava continúa en medio del ojo público luego de revelar que Julián Zucchi le fue infiel, y que este fue el motivo de su separación hace un año. En medio de este complicado momento que atraviesa por la avalancha de críticas, la actriz agradeció el apoyo de su novio Ángel Fernández.

“Humillan y minimizan la relación que tengo con un hombre que me encontró en una situación complicada, que está a mi lado, que es mi apoyo”, señaló la protagonista de la película ‘Sí mi amor’.

La exchica reality continuó defendiendo su romance con el fotógrafo y aseguró que es más sólida de lo que muchos creen.

“Cuando yo me involucro con alguien, es porque el sentimiento es profundo. Cuando conocí a Ángel fue algo especial que nunca me había ocurrido, en un primer momento estuve reacia a la situación porque no creía en ese amor fugaz”, narró la actriz.

Finalmente, Yiddá Eslava reafirmó sus sentimientos por su actual pareja y le agradeció por apoyarla en estos complicados momentos tras la polémica con el padre de sus hijos.

“Yo estoy enamorada, completamente agradecida porque es un chico bueno, paciente y, a pesar de que nunca estuvo involucrado en temas de farándula, está poniendo el pecho y soportando un montón de cosas porque creemos en nuestro amor y en poder seguir adelante con eso”, mencionó.





