Le dijo: “Voy a limpiar tu imagen”, y lo hizo. Mara Zambrano, madre del futbolista Carlos Zambrano , reveló cómo se siente luego que el Poder Judicial le diera la razón en la demanda por difamación agravada que le interpuso a Ricardo Zúñiga, mejor conocido como el ‘Zorro Zupe’, en favor de su hijo y por la que lo condenaron a 2 meses de prisión efectiva.

“Tengo sentimientos encontrados. Yo no hubiera querido que este chico (el ‘Zorro Zupe’) vaya a prisión, porque no se lo deseo ni a mi peor enemigo… Pienso en su madre, pero ¿ellos pensaron en mí cuando dañaron la imagen de mi hijo? No pensaron”, dijo en entrevista exclusiva al programa ‘La banda del Chino’.

La mamá del deportista contó que ella no vio el programa en el que el ‘Zorro Zupe’ afirmó que el jugador del Dinamo Kiev lo invitó a Alemania y que se enteró por unos amigos. “Yo estaba en el cumpleaños de una amiga y me llaman y me dicen: ‘Oye, están hablando que a tu hijo le gustan los hombres’. Luego recibo otra llamada: ‘Oye Mara, a tu hijo lo están dejando como ‘mostacero’”, relató.



Mara Zambrano manifestó que en un primer momento, sus abogados le enviaron una carta al ‘Zorro Zupe’ para que se rectifique. “Es lo que yo quería, que se rectifique y que en señal abierta diga que mintió, pero nunca lo hizo”, dijo y reveló que ella hubiera dejado el proceso sin efecto si el ‘Zorro Zupe’ se rectificaba. “Si se disculpaba, sí (no lo hubiera demandado)”, precisó.

“Hablan de justicia, y el llanto mío y el de mi familia ¿Qué? Me da pena su familia, claro, pero les toco esto. Yo no lo he metido preso, se hizo justicia (…) Yo he llorado mucho por este tema, mis nietos han sido tratados mal, los chiquitos son crueles y se burlaban de ellos… ¿Tú crees que eso no me ha dolido, que no ha afectado mi familia”, agregó.

La progenitora de Carlos Zambrano también indicó que “si lo han condenado no he sido yo; yo solo les puse las pruebas a mis abogados para que hicieran el trabajo y se las llevaran al juez”. Dijo además que no le alegra la sentencia “porque sé que la cárcel es dura, pero su soberbia lo llevó a esto”.

“Tenía el canal a su disposición. Se hubiera sentado y hubiera pedido las disculpas como debería ser, sin bromas. Porque esto no es una broma. Tú estás difamando y eso tiene pena de cárcel”, finalizó.