Las luces se apagaron y de pronto en pantalla apareció el rostro de Malú Privat, la talentosa diseñadora de modas quien, pese al trabajo incansable en su atelier, decidió alejarse de las pasarelas algunos años. Su voz resonó en La Rayuela 2023, el importante evento de moda que reunió a marcas y diseñadores, comentando de su alejamiento y cómo, pese a que la ley le dio la razón y las pruebas demolieron cualquier mentira, los constantes ataques en redes la hicieron tambalear.

Felizmente el tiempo la hizo entender que no debía renunciar. Más aún si el apoyo de muchas clientas y hoy grandes amigas la animaron a seguir desarrollando su arte. “No hubiera podido lograrlo sin personas cercanas e incondicionales, que confiaron en mí antes de creer en las mentiras que se decían. Por eso pensé en invitar a algunas de ellas a modelar en la pasarela de la Rayuela. Quería demostrar que lo de apoyarse entre mujeres no debe quedar solo en el dicho. Por juicios falsos y sin sustento fui atacada principalmente por mujeres, que sin conocerme me acusaron e insultaron. Y aunque no puedo negar que me decepcioné, me di cuenta de que también existe gente buena y valiosa”, manifestó Malú Privat.

Así La Rayuela recibió a madres, hijas, actrices, doctoras, chefs, odontólogas y muchas más profesionales y excelentes mujeres que desfilaron luciendo la nueva colección Privat, Equilibrium, en una suerte de declaración de intenciones de valentía y unión. Mujeres reales, como dice la propia Malú, que disfrutaron cada paso que dieron en la pasarela.

“No quiero victimizarme ni hacer una declaración feminista. Lo que quería era demostrar que más allá del género, somos personas que nos debemos respeto. Cuando no hay eso, es difícil mantener el equilibrio. Y eso es peligroso. Yo lo he vivido en carne propia y hoy puedo decir que, gracias a mi familia y amigos, he logrado mantenerme en pie. Por eso mi colección se llama Equilibrium y por eso hoy puedo decir que soy muy feliz”, añadió Malú.

Sin duda, esta nueva colección, ya disponible en la Casa Privat, es muy especial para ella, con diseños únicos y exclusivos, producto de su trabajo y talento. “Siempre he pensado que la moda debe acomodarse a cada una de mis clientas. No todas somos iguales y eso es lo valioso del ser humano. Eso es lo que tenemos que resaltar. Y mis diseños tiene eso como principal objetivo: potenciar nuestra fuerza y belleza”, señala Malú.