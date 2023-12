Einer Gilbert Alva León, más conocido como Makanaky en redes sociales, rompió su silencio para defenderse de las críticas, luego de afirmar que había sido contratado por la Municipalidad Provincial de Trujillo en el cargo de gerente de Educación.

En una entrevista para un medio trujillano, el tiktoker no supo precisar si el alcalde Arturo Fernández le informó presencialmente sobre su supuesta contratación en la comuna.

“Yo no sabía nada yo, todo lo estaba haciendo a escondidas... yo ni enterado estaba”, empezó señalando el influencer.

Al ser consultado si consideraba que su nombre había sido utilizado para distraer la atención por los cuestionamientos en contra de la Municipalidad de Trujillo, Makanaky finalmente admitió que se sintió utilizado.

“Yo creo que sí ha estado utilizando mi imagen. Me mencionaba, me está utilizando, siento que utiliza mi nombre artístico, no es justo que haga eso... Yo quise ayudar a los niños en la educación”, sostuvo el tiktoker.

Finalmente, Makanaky pidió no subestimar sus capacidades ya que podría hacer un buen trabajo en la Municipalidad. “Si Castillo pudo ser presidente, por qué yo no puedo ser gerente de Educación”, cuestionó el tiktoker en conversación con el periodista Willy Mori.





