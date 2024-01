Esta mañana Maju Mantilla dejó en alto sus habilidades culinarias al cocinar un delicioso plato marino: “Chaufa Tropical con Pulpo”. Después de demostrar sus dotes en la cocina, la reina de belleza no descartó ser parte de la próxima temporada de ‘El Gran Chef: Famosos’.

“Me gusta cocinar no es que yo sepa mucho porque no cocino en casa, tengo una persona que me ayuda; sin embargo, cuando he estado soltera me he dedicado a cocinar todo el tiempo, entonces idea tengo. No es que me sepa las recetas tal cual, pero busco en internet cómo preparar algún plato y sigo las indicaciones”, dijo Maju Mantilla respecto a sus habilidades en la cocina.

La conductora de Arriba Mi Gente también dijo ser fan de El Gran Chef y no rechazó la idea de ser una de las próximas participantes.

“Yo sé que es bastante tiempo en el día por las grabaciones, pero no descarto la idea. Me gusta bastante y sigo a diario El Gran Chef, no rechazo la idea de ser parte del programa”, dijo la exreina de belleza.





