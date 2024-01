Christopher Gianotti continua en el ojo de la tormenta al opinar sobre la pobreza en el país y asegurar que todos los peruanos “tienen las mismas oportunidades” para trabajar. En medio de la avalancha de críticas contra el actor, Mávila Huertas también cuestionó sus declaraciones.

“La pobreza tiene una serie de factores y no podemos dejar de desconocer que vivimos en un país en el que muchos peruanos no tienen oportunidades para labrarse un futuro”, inició diciendo”, empezó señalando la periodista.

En esa línea, la conductora de noticias rechazó la opinión de la pareja de Úrsula Boza y dijo es que es injusto que algunos tengan la ideología que el pobre es pobre porque quiere.

“Esas diferencias son las que tenemos que zanjar y no podemos simplemente responsabilizar a alguien que nació pobre de que no tenga la capacidad de superar esa pobreza. Para algo existe la educación pública, para algo existe el Estado (...) Es injusto, este debería ser un país generoso y acusar al pobre que es pobre por su culpa, pues parece que no está muy bien”, criticó la presentadora de ATV.





