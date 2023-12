Jonathan Maicelo reapareció en sus redes sociales luego de ser denunciado por Samantha Batallanos de agredirla física y psicológicamente. Lejos de hacer un mea culpa, el boxeador continúa asegurando que la víctima es él.

A través de un comunicado publicado en su perfil de Instagram, el deportista no solo calificó las fuertes acusaciones en su contra como un ‘mal entendido’, sino que negó la versión que ha dado a conocer su expareja sobre los hechos violentos.

“El pasado jueves tuve una discusión con mi ex pareja quien, como en otras ocasiones me agredió y arañó el rostro, me golpeó y empezó a tildar con calificativos fuertes e hirientes para mi madre. Yo opte por bloquear sus ataques, pero nunca a golpearla o tumbarla sobre el piso de un taxi sucio como ella afirma”, se lee en el pronunciamiento del empresario.

Asimismo, afirmó que es él quien tiene lesiones más severas y que éstas serán demostradas en las instancias correspondientes.

“Se puede corroborar con la pericia que ambos hemos efectuado y donde se demuestra que el que tiene un mayor grado de lesión es mi persona, lo cual lo demostré y será evidenciado en la vía judicial correspondiente. No pretendo victimizarme, ni tampoco lastimar a nadie, pero con medios probatorios y dentro de la legalidad, demostraré que no es la primera vez que mi ex pareja tiene conductas violentas físicas contra mí persona y lanza ataques psicológicos contra mí”, añade Jonathan Maicelo.





ACUSA DE EXTORSIÓN A SAMANTHA BATALLANOS





Jonathan Maicelo también lanzó fuertes acusaciones contra su expareja y asegura que ha intentado extorsionarlo para no salir a contar su verdad a cambio de dinero.

“Hago de conocimiento público que he sido extorsionado de forma indirecta por mi expareja, quien le dijo a mi socio que para no denunciarme y destruir mi imagen mediáticamente, debía de abonar a su cuenta la suma de 50,000 soles, algo que ella no ha contado ni contará, porque contradice la conducta de una persona que se muestra como víctima de supuestos actos de agresión”, añade en el comunicado.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: